"Тыныш тосқауыл қойылды" – Пентагон бірнеше ай бойы Украинаға Ресей аумағына соққы беру үшін ATACMS зымырандарын қолдануға рұқсат бермеді деп жазды WSJ , деп хабарлайды BAQ.KZ.
Басылым үкіметтегі дереккөздерге сілтеме жасап, Пентагонның Украинаның алыс қашықтыққа ұшатын зымырандарды қолдануына бірнеше ай бойы тосқауыл қойып отырғанын хабарлады.
Басылымның дереккөздері атап өткендей, АҚШ президенті Дональд Трамптың жаңа әкімшілігі тұсында Қорғаныс министрлігі Украинаның ұзақ қашықтықтағы қаруды қолдануын мақұлдау тәртібін үнсіз енгізді. WSJ атап өткендей, мұндай соққыларға тек Қорғаныс министрі Пит Хегсет жеке рұқсат бере алады.
Бұл процедура Украинаға «көктемнің соңынан бері» Ресей аумағына қарсы ATACMS зымырандарын қолдануға мүмкіндік бермеді, деп жалғастырды ол. АҚШ-тың екі шенеунігінің айтуынша, Украина кем дегенде бір рет Ресейдегі нысанаға қарсы ATACMS қолданбасын қолданғысы келген, бірақ оған бас тартылған.
Украина Қарулы күштерінің бас қолбасшысы Александр Сырский The Washington Post басылымына берген сұхбатында АҚШ-тан зымырандарды қашықтыққа шектеусіз жеткізу қажет деп мәлімдеді. Ол мұндай шаралар Киевке ресейлік қару-жарақ өндірісін бәсеңдетуге көмектесетінін атап өтті, – деп хабарлайды DW.
Сырский өз аумағындағы ресейлік нысандарға соққы беру мүмкіндігі қарсыласының әскери әрекетінің қарқынын төмендететінін атап өтті.
Украинаның заманауи қару-жарақ жеткізу туралы өтініші халықаралық келіссөздердің негізгі тақырыптарының бірі болып қала береді.
Бұған дейін 21 тамызда Дональд Трамп өзінен бұрынғы президент Джо Байденді Украинаның Ресейге қарсы соғыста «жеңуге мүмкіндігі жоқ» деп айыптаған, себебі Байден Киевке интервенция жасаған елге шабуыл жасауға рұқсат бермей, оған тек өзін қорғауға мүмкіндік берді.
Басқыншыға шабуыл жасамай соғыста жеңіске жету өте қиын, тіпті мүмкін емес, - деп жазды Трамп.
Украина Сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары Сергей Кислиц NBC News арнасына берген сұхбатында Украина президенті Владимир Зеленский Владимир Путинмен ықтимал кездесуі кезінде аумақтық мәселелерді талқылауға дайын екенін айтқан.