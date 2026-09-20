АҚШ Тынық мұхитының ортасындағы әуежайды жаңартуға $100 млн-нан астам қаржы жұмсамақ
Әуежайдағы ұзындығы шамамен 2,4 шақырым болатын ұшу-қону жолағы алдағы жылдары күрделі жөндеуді қажет етеді. Қазір нысанды ең төменгі жұмыс жағдайында ұстауға жыл сайын шамамен $5,1 млн жұмсалады. Алайда FAA бұл қаражаттың жеткіліксіз екенін айтып отыр.
АҚШ билігі Тынық мұхитының ортасында орналасқан Мидуэй атоллындағы әуежайды қайта жаңғыртуға $100 млн-нан астам қаржы қажет болады деп есептеп отыр.
Мидуэйде тұрақты жолаушылар рейстері жоқ, ал әуежайға ұшақтар өте сирек қонады. АҚШ Федералдық авиация әкімшілігінің (FAA) мәліметінше, 2003–2021 жылдар аралығында атоллға бар болғаны 11 азаматтық және әскери әуе кемесі бағытталған.
Соған қарамастан, әуежай Тынық мұхиты арқылы өтетін әуе рейстерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін маңызды нысан саналады. Мидуэй жыл сайын жоспарланатын ондаған мың транстынықмұхиттық рейс үшін қосалқы аэродром ретінде қарастырылады.
Мысалы, ұшақта техникалық ақау туындаған жағдайда экипаж оны Мидуэйге қондыра алады.
Әуежайдағы ұзындығы шамамен 2,4 шақырым болатын ұшу-қону жолағы алдағы жылдары күрделі жөндеуді қажет етеді. Қазір нысанды ең төменгі жұмыс жағдайында ұстауға жыл сайын шамамен $5,1 млн жұмсалады. Алайда FAA бұл қаражаттың жеткіліксіз екенін айтып отыр.
Әуежайды жаңғыртуға бөлінетін $100 млн-нан астам қаржының бір бөлігі ұшу-қону жолағының жабындысын жаңартуға және жағалауды қорғайтын бөгетті жөндеуге жұмсалмақ.
Егер әуежай қажетті сертификаттан айырылса, әуе компаниялары кейбір бағыттарды жоспарлау кезінде одан да алыс қосалқы аэродромдарды ескеруге мәжбүр болады. Бұл рейс уақытын ұзартып, отын шығынын арттыруы мүмкін.
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