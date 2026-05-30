АҚШ Тынық мұхитында есірткі тасымалдаған кемеге соққы жасады
Кеме есірткі контрабандасына жиі пайдаланылатын бағытпен жүрген.
Бүгiн 2026, 10:51
64Фото: Жасанды интеллект фотоиллюстрациясы
АҚШ Қарулы күштері Тынық мұхитының шығыс бөлігінде есірткі тасымалдау үшін пайдаланылған кемеге соққы жасады.
Бұл туралы АҚШ Қарулы күштерінің Оңтүстік қолбасшылығы (SOUTHCOM) X әлеуметтік желісінде хабарлады.
Мәліметке сәйкес, шабуыл салдарынан үш есірткі саудагері қаза тапқан.
SOUTHCOM қолбасшысы генерал Фрэнсис Донованның тапсырмасымен “Оңтүстік найза” біріккен жедел тобы 29 мамыр күні кемеге соққы жасады. Барлау деректері оның Тынық мұхитының шығыс бөлігіндегі есірткі контрабандасына кеңінен қолданылатын бағытпен жүргенін және есірткі тасымалы үшін пайдаланылғанын растады, – делінген хабарламада.
SOUTHCOM мәліметінше, операция барысында АҚШ әскери қызметкерлерінің ешқайсысы зардап шекпеген.
