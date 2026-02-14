АҚШ-тың ең қуатты тасымалдаушысы Таяу Шығысқа бағыт алды
АҚШ президенті Дональд Трамптың шешімі бойынша әлемдегі ең қуатты және заманауи тасымалдаушы USS Gerald R. Ford (CVN-78) Кариб теңізінен Таяу Шығысқа жіберілді. Экипаж мамыр айында ғана портқа оралуы жоспарланып отыр. Бұл кеме бір жылдан аз уақытта үшінші бағытқа шықты, деп хабарлайды BAQ.KZ Euronews-ке сілтеме жасап.
Жаңа буын тасымалдаушысы аймақта USS Abraham Lincoln тасымалдаушысына қосылады. USS Gerald R. Ford-тың палубасында 75-тен астам ұшақты орналастыруға мүмкіндік бар, бірақ әдетте 60–70 ұшақтан тұратын әуе тобы бар. Кеме электромагниттік ұшыру жүйесі (EMALS) арқылы күніне 160 ұшақты ұшыра алады.
АҚШ-тың ең ірі тасымалдаушысы A1B ядролық реакторларымен жабдықталған, бұл бүкіл қызмет мерзімінде жанармай толтыруды қажет етпей, шексіз қашықтыққа жүруге мүмкіндік береді. Кеме қорғаныс жүйелеріне зымыран тасығыштар, Phalanx зеңбіректері және заманауи зымыранға қарсы батареялар кіреді.
Экипаж құрамында F/A-18 Super Hornet, EA-18G Growler, E-2D Hawkeye ұшақтары және MH-60 тікұшақтары бар. Тасымалдаушының Таяу Шығысқа жіберілуі Иранға ядролық бағдарлама бойынша қысымды күшейтуге және аймақтағы тұрақтылықты бақылауға бағытталған.
АҚШ пен Иран арасындағы жанама келіссөздерден кейін бұл шешім жарияланды. Сонымен қатар, аймақтағы тұрақсыздық Израиль мен Газадағы қақтығыстар, Ливандағы шиеленістер және өткен жаздағы Израиль–Иран қақтығыстарымен байланысты жаңа қауіп-қатерлер тудыруы мүмкін.
