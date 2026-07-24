АҚШ-тың бажы Қазақстан экспортының 95 пайызына әсер етпейді – Министрлік
Жекелеген тауарларға 12,5% мөлшерінде қосымша кедендік баж енгізіледі.
2026 жылғы 24 шілдеден бастап Қазақстанда өндірілген жекелеген тауарларға АҚШ тарапынан 12,5% мөлшерінде қосымша кедендік баж енгізіледі. Бұл туралы Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігі мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
2026 жылдың 23 шілдесінде АҚШ 1974 жылғы Сауда туралы заңның 301-бөлімі аясында жүргізілген тергеу қорытындысы бойынша түпкілікті шешім қабылдады.
2026 жылдың 24 шілдесінен бастап Қазақстанда өндірілген жекелеген тауарларға 12,5% мөлшерінде қосымша кедендік баж енгізіледі. Бұл шара АҚШ Сауда өкілдігі бекіткен ерекше тауарлар тізбесіне енгізілген тауарларға қолданылмайды.
Бұған дейін қолданылып келген 10% мөлшеріндегі уақытша импорттық үстеме белгіленген 150 күндік мерзімнің аяқталуына байланысты өз күшін жойды. Осыған байланысты бұрынғы үстеме жаңа кедендік бажға қосылмайды.
Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің есептеулеріне сәйкес, Қазақстанның АҚШ-қа экспортталатын өнімдерінің шамамен 95%-ына қосымша кедендік баж бұрынғыдай қолданылмайды.
ҚР Сауда және интеграция министрлігі қазақстандық экспорттаушылардың мүдделерін қорғау және өзара тиімді шешімдерге қол жеткізу мақсатында АҚШ тарапымен өзара іс-қимылды жалғастырып келеді.
Бұған дейін АҚШ 60 елге жаңа баж салығын енгізгені хабарланды.
Еске салайық, АҚШ Еуропа тауарларына 100 пайыздық кедендік баж енгізуі мүмкін екені хабарланған еді. Трамптың айтуынша, жаңа баж салығы бұған дейін жасалған кез келген сауда келісімінен басым болады.
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