АҚШ теңіз жаяу әскерлері Ормуз бұғазындағы миссиясын аяқтады
Мәліметке сәйкес, теңіз жаяу әскерлері USS Tripoli амфибиялық шабуыл кемесімен Урума қаласындағы Уайт-Бич әскери-теңіз базасына жеткен.
Ормуз бұғазы аймағында тапсырма орындаған АҚШ-тың 31-ші теңіз экспедициялық бөлімшесі миссиясын аяқтап, Жапонияның Окинава аралына оралды. Бұл туралы Kyodo агенттігі АҚШ әскери қолбасшылығына сілтеме жасап хабарлады.
Мәліметке сәйкес, теңіз жаяу әскерлері USS Tripoli амфибиялық шабуыл кемесімен Урума қаласындағы Уайт-Бич әскери-теңіз базасына жеткен.
31-ші экспедициялық бөлімше Ормуз бұғазы маңындағы операциялар барысында Иран порттарына қатысты бақылау шараларына қатысып, өңірдегі кемелерді тексеру міндетін атқарған.
USS Tripoli кемесінің бортында шамамен 3,5 мың теңізші мен теңіз жаяу әскері болған. Бұған дейін бөлімшенің Ормуз бұғазы маңындағы стратегиялық маңызы бар Иран аралдарының бірінде ықтимал амфибиялық операцияға қатысуы мүмкін екені айтылған. Мұндай жағдайда кемеге орналастырылған бесінші буындағы F-35B жойғыш ұшақтары әуеден қолдау көрсетуі тиіс болған.
Миссия аяқталғаннан кейін USS Tripoli кемесі Жапонияның Кюсю аралындағы Сасебо әскери-теңіз базасына оралады деп күтілуде.
Сонымен қатар АҚШ Иранға жақын аймақтағы әскери қатысуын жалғастырып отыр. Аймақта екі авианосецтік соққы тобы бастаған ірі әскери күш сақталуда.