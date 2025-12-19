АҚШ Тайваньға рекордтық қару-жарақ жеткізуді дайындап жатыр

Вашингтон Тайваньға арналған ең ірі қару-жарақ келісімін мақұлдады, бірақ келісім бойынша соңғы шешім АҚШ Конгресі еншісінде, деп хабарлайды BAQ.KZ.
АҚШ әкімшілігінің шешімі
Трамп әкімшілігі Тайваньға 11,1 миллиард долларға бағаланған ірі қару-жарақ келісімін мақұлдады. Тайбэй үкіметі бұл туралы 18 желтоқсанда жариялады. Жеткізілімдер тізіміне HIMARS көп атылатын зымыран жүйелері, Javelin танкке қарсы зымыран жүйелері, Altius дрондары, гаубицалар, сондай-ақ басқа да қару-жарақтарға арналған компоненттер мен жабдықтар кіреді.
Трамп тұсындағы екінші жеткізілім
Тайвань Сыртқы істер министрлігі бұл Дональд Трамптың екінші мерзімі басталғаннан бергі екінші қару-жарақ келісімі екенін атап өтті. Арал билігі мұны Вашингтонның Тайваньның қауіпсіздік мәселелеріне қатысты берік ұстанымын растау ретінде қарастырады. Мәлімдемеде келісім әлі де АҚШ Конгресі тарапынан қарастырылып жатқаны атап өтілді. Заң шығарушылар оны мақұлдай алады, түзете алады немесе жеткізілімдерді бұғаттай алады. Reuters агенттігінің хабарлауынша, бұл пакет Америка Құрама Штаттарының Тайваньға жақында жеткізуді жоспарлаған ең ірі пакеті болып табылады. Қараша айында Вашингтон аралға 330 миллион доллар көлемінде әскери көмек көрсетуге уәде берген болатын, оның ішінде жойғыш ұшақтар мен әскери-көлік ұшақтарына арналған қосалқы бөлшектер мен компоненттер бар.
Қытайдың реакциясы
Жеткізулер туралы хабарландыру Тайваньды бөлініп шыққан провинция деп санайтын және күш қолдануды жоққа шығармайтын Қытайдың әскери және дипломатиялық қысымының артуымен байланысты. Қытай Сыртқы істер министрлігі АҚШ жоспарларын қатты сынға алып, Тайваньға қару-жарақ сату Бейжің мен Вашингтон арасындағы дипломатиялық келісімдерді бұзады деп мәлімдеді. Қытай тарапының пікірінше, мұндай қадам Қытайдың егемендігіне, қауіпсіздігіне және аумақтық тұтастығына айтарлықтай зиян келтіреді және аймақтағы тұрақтылықты бұзады.