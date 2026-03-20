АҚШ Таяу Шығыс елдеріне 23 млрд доллар көлемінде қару-жарақ сатуды мақұлдады
Бұған дейін АҚШ Мемлекеттік департаменті БАӘ-ге 16 миллиард долларлық қару-жарақ жеткізуді бекіткен болатын.
Америка әкімшілігі Біріккен Араб Әмірліктері, Кувейт және Иордания әскери одақтастарына жалпы сомасы 23 миллиард долларлық қару-жарақ жеткізуді мақұлдады, деп хабарлайды BAQ.KZ The Wall Street Journal басылымына сілтеме жасап.
БАӘ үшін жеткізілімге әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйелері, бомба және PATRIOT жүйелеріне арналған PAC-3 зымырандары, сондай-ақ CH-47 Chinook тікұшақтары кіреді. Кувейтке әуе қорғанысы жүйелерін қамтамасыз ету қарастырылған. Бұған дейін АҚШ Мемлекеттік департаменті БАӘ-ге 16 миллиард долларлық қару-жарақ жеткізуді бекіткен болатын.
Басылым дереккөздеріне сілтеме жасап, жаңа 7 миллиард долларлық пакет бұрынғы келісімге қосымша екенін атап өтті. АҚШ әкімшілігі кейбір ірі жеткізілімдер үшін Конгресстің келісімін күтпестен Төтенше жағдайлар туралы ережелерді қолданған. Мысалы, THAAD зымырандық жүйесіне жабдық жеткізу үшін шамамен 4-4,5 миллиард доллар сомасында бұл құқық қолданылған.
Бұл қадам АҚШ-тың аймақтағы әскери одақтастарын қолдауы мен қауіпсіздікті нығайтуға бағытталғанын көрсетеді.
