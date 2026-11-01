АҚШ-тағы стадионда атыс болды: бірнеше адам зардап шекті
АҚШ-тың Бирмингем қаласындағы стадионда атыс болып, бірнеше адам жараланды
1 Қараша 2026, 09:55
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1 Қараша 2026, 09:551 Қараша 2026, 09:55
98Фото: ABC News
АҚШ-тың Алабама штатындағы Бирмингем қаласында орналасқан Legion Field стадионында атыс болып, бірнеше адам зардап шекті. Бұл туралы ABC News телеарнасы хабарлады.
Алдын ала мәлімет бойынша, оқиға 31 қазанда жергілікті уақытпен сағат 19:50 шамасында, америкалық футбол матчы аяқталғаннан бірнеше сағат өткен соң болған.
Зардап шеккендердің нақты саны әзірге белгісіз.
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