АҚШ-тағы стадионда атыс болды: бірнеше адам зардап шекті

АҚШ-тың Бирмингем қаласындағы стадионда атыс болып, бірнеше адам жараланды

1 Қараша 2026, 09:55
АВТОР
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ABC News 1 Қараша 2026, 09:55
1 Қараша 2026, 09:55
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Фото: ABC News

АҚШ-тың Алабама штатындағы Бирмингем қаласында орналасқан Legion Field стадионында атыс болып, бірнеше адам зардап шекті. Бұл туралы ABC News телеарнасы хабарлады.

Алдын ала мәлімет бойынша, оқиға 31 қазанда жергілікті уақытпен сағат 19:50 шамасында, америкалық футбол матчы аяқталғаннан бірнеше сағат өткен соң болған.

Зардап шеккендердің нақты саны әзірге белгісіз.

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