АҚШ-тағы католиктік мектепте атыс болды: қаза тапқандар мен жарақат алғандар бар

Миннеаполистегі католиктік мектепте болған жаппай атыс «қорқынышты зорлық-зомбылыққа» әкелді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Рeople басылымына сілтеме жасап.
Мен балаларымыз бен ұстаздарымыз үшін дұға етемін. Олардың жаңа оқу жылындағы алғашқы аптасы осы қорқынышты зорлық-зомбылық әрекетімен көлеңкеленді, – деп жазды губернатор Тим Уолц әлеуметтік желілерде.
Миннеаполис полициясы католиктік мектеп пен шіркеуде болған атыс туралы хабарламаларға жедел әрекет етті.
27 тамыз, сәрсенбі күні Миннеаполис билігі X әлеуметтік желісіндегі ресми парақшасында Благовещение католик мектебінде «белсенді атыс» болғанын хабарлап, күдіктінің «оқшауланғанын» растады.
Қазіргі уақытта тұрғындарға белсенді қауіп төніп тұрған жоқ. Күдікті ұсталды. Құтқару қызметкерлері зардап шеккендерге көмек көрсете алуы үшін бұл аймаққа жақындамаңыз – 54-батыс көшесі, Линдейл мен Николет даңғылы арасындағы аумақ, – делінген ресми мәлімдемеде.
Ата-аналарға балаларымен мектепте қайта қауышу тапсырылды.
Fox 9 телеарнасына сілтеме жасаған дереккөздер атыс жасаған адамның қаза тапқанын растады. Зардап шеккендердің нақты саны әзірге белгісіз.
Губернатор Тим Уолц бұған дейін X телеарнасының эфирінде атыс туралы хабардар етілгенін айтқан болатын.
Мен балаларымыз бен ұстаздарымыз үшін дұға етемін. Олардың жаңа оқу жылындағы алғашқы аптасы осы қорқынышты зорлық-зомбылық әрекетімен көлеңкеленді, – деп қосты ол.
ФБР атыс туралы хабардар екенін мәлімдеп, шіркеуге арнайы агенттерін жіберген. Оқиға орнына сонымен қатар терроризмге қарсы күрес бюросының (ATF) қызметкерлері де келген.