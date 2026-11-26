АҚШ-тағы инфляция алтын бағасының құлдырауына әсер етті
Күміс 5,4%-ға, платина 4,1%-ға, палладий 3,2%-ға төмендеді.
26 Қараша 2026, 03:40
БӨЛІСУ
26 Қараша 2026, 03:4026 Қараша 2026, 03:40
32Фото: depositphotos.com
Кеше, 25 қарашада әлемдік нарықта алтын бағасы 3%-ға төмендеп, бір унциясы 3 445,89 долларға дейін арзандады. Бұл – 2025 жылғы тамыздан бергі ең төменгі көрсеткіш. АҚШ-та инфляцияның өсуі және Федералды резерв жүйесінің пайыздық мөлшерлемені көтеруі мүмкін деген болжам бағалы металға қысым түсірді.
Reuters агенттігінің хабарлауынша, АҚШ-та қазанда жеке тұтыну шығындарының баға индексі 0,3%-ға өскен. Осы деректерден кейін нарық қатысушылары ФРЖ желтоқсанда мөлшерлемені көтеруі мүмкін деп күтеді. Әдетте пайыздық мөлшерлеменің жоғарылауы кіріс әкелмейтін алтынның тартымдылығын төмендетеді.
Бағалы металдардың өзге түрлері де арзандады. Күміс 5,4%-ға, платина 4,1%-ға, палладий 3,2%-ға төмендеді.
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