АҚШ-тағы 11 қыркүйек терактісінің басты күдіктісіне қатысты сот қашан өтетіні белгілі болды
20 жылдан астам уақытқа созылған іс бойынша сот процесінің басталу күні белгіленді. Алайда тарихи сот тағы да кейінге қалуы мүмкін.
Әскери судьяның қаулысына сәйкес, 2001 жылғы 11 қыркүйектегі терактілердің болжамды ұйымдастырушысы және өзге де сыбайластарына қатысты сот процесі 2028 жылғы 5 маусымда басталуы тиіс. Бұл туралы dpa-international басылымы хабарлады.
Алайда сот отырысының бұл күнін кейінге қалдыруы мүмкін. Себебі бірқатар процессуалдық мәселе әлі шешілмеген. Соның ішінде сотта қандай дәлелдемелерді қарауға рұқсат етілетіні туралы мәселе бар.
2001 жылғы 11 қыркүйектегі террорлық шабуылдар кезінде төрт жолаушылар ұшағы басып алынып, олардың үшеуі шабуыл жасау үшін пайдаланылды. Екі ұшақ Нью-Йорктегі Дүниежүзілік сауда орталығының ғимараттарына, тағы бірі Вашингтон маңындағы Пентагонға соғылды. Төртінші ұшақ Пенсильвания штатында апатқа ұшырады. Терактілер салдарынан шамамен 3 мың адам қаза тапты.
Терактілерді ұйымдастырушылардың бірі ретінде Халид Шейх Мохаммед аталады. Ол операцияның байланыс және қаржыландыру жұмыстарын үйлестірген деп есептеледі. Мохаммед 2003 жылы Пәкістанда тұтқындалып, кейін АҚШ-тың Орталық барлау басқармасы (ЦРУ) тарапынан жауапқа алынған. АҚШ Сенатының есебіне сәйкес, жауап алу кезінде оған азаптау әдістері қолданылған.
2006 жылы Мохаммед АҚШ-тың Гуантанамо түрмесіне жеткізілді. Ол жерде терактілерге қатысы бар деген айыппен әскери трибунал алдында жауап беруі тиіс болған. Алайда оған және бірнеше сыбайласына қатысты сот процесі жылдар бойы созылып келді.
Гуантанамо тергеу абақтысы Кубада орналасқан АҚШ әскери-теңіз базасының аумағында орналасқан. 11 қыркүйектегі терактілерден кейін АҚШ-тың бұрынғы президенті Джордж Буштың тұсында ашылған орталықта ең көп дегенде шамамен 800 адам қамауда болған.
Құқық қорғау ұйымдары бұл орталықты жабуға көп жылдан бері шақырып келеді. Дегенмен онда әлі де аз ғана тұтқын бар.
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