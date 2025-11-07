АҚШ-та жүк таситын ұшақ апатынан 12 адам қаза тапты

АҚШ-тың Кентукки штатындағы Луисвилл әуежайында UPS логистикалық компаниясына тиесілі MD-11 жүк ұшағы ұшу кезінде апатқа ұшырап, кемінде 12 адамның қаза болғаны айтылды, деп хабарлайды BAQ.KZ BBC-ге сілтеме жасап.
Штат губернаторы Энди Бешир қаза болғандар санының өсуі мүмкін екенін айтты.
АҚШ Ұлттық көлік қауіпсіздігі кеңесінің (NTSB) мәліметінше, ұшақ көкке көтеріле берген сәтте сол жақ қозғалтқышы жанып, кейін қанатынан ажырап кеткен. Соның салдарынан өрт шығып, 10-нан астам адам жарақат алды.
Бұған дейін губернатор Бешир алдымен үш, кейін жеті адамның қаза тапқанын, 11 адамның жараланғанын хабарлаған еді.
UPS компаниясы MD-11 бортында үш экипаж мүшесі болғанын растады.
WLKY телеарнасы жариялаған видеода ұшақтың қанаты жанып тұрған күйде әуеге көтерілгені байқалады. Жерге құлаған сәтте алып от шары пайда болған. Reuters агенттігі апаттан кейінгі өрт әуежай маңындағы өнеркәсіптік аймақта бірнеше өрт ошағының тұтануына себеп болғанын жазды.