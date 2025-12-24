АҚШ-та қарттар үйінде болған жарылыстан екі адам қаза тапты

АҚШ-тың солтүстік-шығысындағы Пенсильвания штатында орналасқан қарттар үйінде болған жарылыс салдарынан кемінде екі адам қаза тапты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі «Синьхуа» агенттігіне сілтеме жасап.
Жергілікті биліктің мәліметінше, ғимараттың ішінде әлі де қалып қойған адамдар бар. Жарылыстан кейін ғимаратта өрт шыққан.
CNN телеарнасының хабарлауынша, жарылыс пен одан кейінгі өрт салдарынан кемінде екі адам көз жұмған. Ал көптеген адам әлі де із-түзсіз жоғалғандар қатарында. Оқиға орнында құтқару жұмыстары жалғасып жатыр.
Пенсильвания штатының губернаторы Джошуа Шапиро әлеуметтік желілерде жағдайды бағалау және жедел қызмет пен полиция өкілдерімен кездесу үшін оқиға орнына барғанын мәлімдеді.
Қарттар үйінің тұрғындары мен қызметкерлері эвакуацияланып, медициналық мекемелерге жеткізілді. Қаза тапқандардың жеке басы әзірге анықталған жоқ. Сондай-ақ билік зардап шеккендердің жалпы санын жарияламады.