АҚШ Сенаты Иранмен соғысты тоқтату туралы қарарды қабылдамады
Құжатты 49 сенатор қолдаса, 50 сенатор қарсы дауыс берді.
Бүгiн 2026, 01:29
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 01:29Бүгiн 2026, 01:29
113Фото: depositphotos.com
АҚШ Сенаты Иранға қарсы соғыс қимылдарын тоқтату туралы қарарды жетінші рет қолдамады. Дауыс беру C-SPAN арнасында көрсетілді, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
Құжатты 49 сенатор қолдаса, 50 сенатор қарсы дауыс берді. Осылайша қарар қабылданбай қалды.
Қарарды қолдағандардың қатарында Рэнд Пол, Лиза Мурковски және Сюзан Коллинз болды. Ал демократ сенатор Джон Феттерман құжатқа қарсы дауыс берді.
Бұған дейін де Конгресс Иранға қатысты әскери әрекеттерді тоқтату жөніндегі бастамаларды бірнеше рет қабылдамаған.
АҚШ билігінің мәліметінше, Вашингтон мен Тегеран арасында қақтығысты саяси жолмен реттеу бойынша келіссөздер жалғасуда.
Ең оқылған:
- "13 млн айыппұл". Қазақстанда қандай бақбақты жұлуға болмайды?
- Әкесінің қабіріне Құран оқып қайтқан жігітті ауылдастары қуып барып өлтірген
- LRT-дегі өрт, мұз және шу: Халық көтерген мәселеге жауап айтылды
- LRT Қосшы мен ескі вокзалға дейін ұзартылмақ: Жоба қашан іске асады?
- Алматылық әйел онкология институтындағы сараптама нәтижесін бір ай күткен