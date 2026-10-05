АҚШ Ресейдегі обаға қатысты жағдайды бақылауға алды
Ресейде оба күдігі: 200-ге жуық адам медициналық бақылауға алынды.
Ресейдің Иркутск облысындағы оба ауруы болуы мүмкін деген хабарламалардан кейін Ақ үй бұл жағдайды қадағалап отыр. Ол жерде обаға қарсы ғылыми-зерттеу институтының қызметкері қайтыс болғаннан кейін 200-ге жуық адам медициналық бақылауға алынған болатын. Дональд Трамп әкімшілігі жағдайды бағалап, ықтимал әрі қарайғы әрекеттерді қарастырып жатқанын мәлімдеді. Бұл ретте ресейлік билік обаның бар екенін растамай отыр.
Ақ үй Иркутск облысындағы оба жағдайы болуы мүмкін деген хабарламалардан кейін жағдайды бақылауға алуда. Бұл туралы Axios басылымына АҚШ президенті Дональд Трамп әкімшілігінің өкілі хабарлады.
«Әкімшілік жағдайдан хабардар, оны қадағалап отыр және әрекет етудің мүмкін нұсқаларын бағалауда», – деді әкімшілік өкілі басылымға.
Әңгіме Иркутск облысындағы обаға қарсы ғылыми мекеменің 28 жастағы қызметкерінің өлімі туралы болып отыр.
Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының мәліметінше, 25 қыркүйекте әйел өкпе обасының қоздырғышы бар сынаманы байқаусызда сындырып алған көрінеді. 29 қыркүйекте ол ауыр пневмония симптомдарымен ауруханаға жатқызылды. 1 қазаннан 2 қазанға қараған түні ол қайтыс болды.
Осыдан кейін бірнеше медициналық мекемеде карантиндік шаралар енгізілді. Әйелмен байланыста болған 200-ге жуық адам медициналық бақылауға алынды.
Алайда байланыста болған адамдардан ауру белгілері анықталған жоқ, ал сараптама нәтижелері теріс нәтиже көрсетті.
Қайтыс болған әйелдің «оба» диагнозы ресми түрде де расталған жоқ. Ресейлік санитарлық қызметтер оның өліміне анықталмаған этиологиядағы пневмония себеп болғанын хабарлады. Зерттеулер оның кәсіби қызметіне байланысты микроорганизмдерді анықтаған жоқ.
Қазақстанда не айтылып жатыр?
Көрші елдегі жағдайды Қазақстанның Денсаулық сақтау министрлігі де бақылап отыр. Бұған дейін ведомство бұл инфекцияның ел аумағына таралу қаупі төмен деп бағаланғанын хабарлаған болатын.
Мемлекеттік шекара арқылы өтетін өткізу пункттерінде санитарлық-карантиндік бақылау жүргізілуде. Көліктегі дене қызуы жоғары, ауру белгілері бар немесе аса қауіпті инфекцияларға күдікті адамдар анықталған жоқ.
«Алдын ала бағалау бойынша, инфекцияның Қазақстанға келу қаупі төмен күйінде қалып отыр. Жағдайды бағалау және қабылданатын шаралар ресми ақпараттың түсуіне қарай нақтыланатын болады», – деп хабарлады Денсаулық сақтау министрлігі.
Ресейде медициналық бақылауда 197 байланыста болған адам тұр. Ресми мәліметтер бойынша, оларда ауру белгілері жоқ, ал зертханалық зерттеулер теріс нәтиже берді.
4 қазанда Роспотребнадзор Иркутск облысында, Иркутск және Шелехов қалаларында эпидемиологиялық жағдайдың тұрақты екенін хабарлады. Оба ауруы тіркелген жоқ.
Қазақстанның Денсаулық сақтау министрлігі азаматтарға сапарлардан кейін ауру белгілері пайда болған жағдайда дәрігерге қаралуға және медицина қызметкерлеріне қашан және қай жерде болғандарын хабарлауға кеңес береді.