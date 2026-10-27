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АҚШ пен Канада тарифтерді төмендету жөнінде келісімге келуі мүмкін

Қазір АҚШ Канададан импортталатын болатқа 50%-ға дейін, ал автокөліктерге 25% баж салығын қолданады.

27 Қазан 2026, 07:49
АВТОР
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depositphotos.com 27 Қазан 2026, 07:49
27 Қазан 2026, 07:49
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Фото: depositphotos.com

АҚШ пен Канада канадалық болат пен автокөлік импортына салынатын баж салығын төмендету жөнінде келіссөз жүргізіп жатыр.

Reuters агенттігінің хабарлауынша, келісімге 3 қарашадағы аралық сайлауға дейін қол жеткізілуі мүмкін.

Қазір АҚШ Канададан импортталатын болатқа 50%-ға дейін, ал автокөліктерге 25% баж салығын қолданады. Келіссөздер осы тарифтерді жеңілдетуге бағытталған.

Канада премьер-министрі Марк Карни келіссөздерде ілгерілеу барын айтып, АҚШ тарапы Канаданың ұстанымына жақындай бастағанын мәлімдеді. Дегенмен, дереккөздердің пікірінше, ықтимал келісімнің ауқымы шектеулі болуы мүмкін.

Бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап канадалық болат пен автокөлікке салынатын баж салығын 50%-ға дейін көтеретінін айтқан. Қолданыстағы тарифтер екі ел арасындағы саудаға және автокөлік бөлшектерін жеткізуге кері әсерін тигізіп отыр.

 

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