АҚШ пен Аляска саммиті. Ресей қалай санкциялардан босады?

АҚШ Қаржы министрлігі 20 тамызға дейін Аляска саммитіне қажетті барлық қаржылық транзакцияларды санкциялардан босатты. Бұл туралы департамент өз сайтында хабарлады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл үшін АҚШ-тың Қаржы министрлігі арнайы лицензия берді.
АҚШ Қазынашылық департаментінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) Ресейге қатысты "АҚШ үкіметі мен Ресей үкіметі арасындағы Аляскадағы кездесулерге қатысты транзакцияларға рұқсат беретін" №125 бас лицензия береді, - делінген құжатта.
Онда бұл шара антиресейлік санкциялар аясында бұғатталған бірде-бір активті босатуды көздемейтінін атап көрсетеді.
Еске салайық, АҚШ пен Ресей президенттерінің кездесуі 15 тамызда Аляскадағы Эльмендорф-Ричардсон әскери базасында өтеді.