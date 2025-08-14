Қазақстанның соңғы жаңалықтары
АҚШ пен Аляска саммиті. Ресей қалай санкциялардан босады?

Бүгiн, 07:45
АҚШ Қаржы министрлігі 20 тамызға дейін Аляска саммитіне қажетті барлық қаржылық транзакцияларды санкциялардан босатты. Бұл туралы департамент өз сайтында хабарлады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл үшін АҚШ-тың Қаржы министрлігі арнайы лицензия берді.

АҚШ Қазынашылық департаментінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) Ресейге қатысты "АҚШ үкіметі мен Ресей үкіметі арасындағы Аляскадағы кездесулерге қатысты транзакцияларға рұқсат беретін" №125 бас лицензия береді, - делінген құжатта.

Онда бұл шара антиресейлік санкциялар аясында бұғатталған бірде-бір активті босатуды көздемейтінін атап көрсетеді.

Еске салайық, АҚШ пен Ресей президенттерінің кездесуі 15 тамызда Аляскадағы Эльмендорф-Ричардсон әскери базасында өтеді.

