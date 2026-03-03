АҚШ өз азаматтарын Таяу Шығыстағы 10-нан астам елден кетуге шақырды
Бұл үндеу Таяу Шығыстағы геосаяси ахуалдың күрт шиеленісуі аясында жасалып отыр.
Бүгiн 2026, 07:48
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 07:48Бүгiн 2026, 07:48
92Фото: freepik
АҚШ Мемлекеттік департаменті аймақтағы қауіпсіздік жағдайының ушығуына байланысты Америка азаматтарына Таяу Шығыстағы 10-нан астам елден шұғыл түрде кетуге кеңес берді, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
Мемлекеттік хатшы Марко Рубио мен ведомство атынан консулдық мәселелер жөніндегі көмекші Мора Намдар X әлеуметтік желісінде мәлімдеме жасады.
Қауіпсіздікке елеулі қатер төнуіне байланысты АҚШ азаматтары төменде көрсетілген елдерден кез келген қолжетімді коммерциялық көлікті пайдаланып, дереу кетуі тиіс, – делінген хабарламада.
Кетуге кеңес берілген елдер тізіміне Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль, Газа секторы, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Сауд Арабиясы, Сирия, Біріккен Араб Әмірліктері және Йемен енгізілген.
Бұл үндеу Таяу Шығыстағы геосаяси ахуалдың күрт шиеленісуі аясында жасалып отыр.
Ең оқылған:
- 43 мың теңгеге дейін: 8 наурызға орай қай өңірде қанша төлем беріледі?
- Ақмола облысында жантүршігерлік қылмыс: Ер адам өз отбасының төрт мүшесін қатыгездікпен өлтірді
- Қытай Иранға жасалған соққылар мен Әли Хаменейдің қазасына қатысты қатаң мәлімдеме жасады
- "Жарылыстың дауысын естідік": Демалысқа барған отандасымыз Қатардағы ахуал туралы
- Иранның жоғарғы рухани жетекшісі Әли Хаменеидің жұбайы да қайтыс болды