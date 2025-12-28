АҚШ Нигериядағы террористерге қарсы әуе соққысын жасады - The Washington Post

АҚШ Нигерияның сол-батысында ИГИЛ (Ислам мемлекеті) қатарына жатқызылған лаңкестерге қарсы әуе соққысын жасады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
The Washington Post басылымы жазғанындай, операцияны АҚШ президенті Дональд Трамп бұйрығымен және Нигерия билігімен келісіп жүргізгені хабарланды.
Әуе соққылары Сокото штаты аумағындағы лагерьлерді нысанаға алған, онда лаңкестер әуеде және жерде жойылғаны айтылған. Нигерия үкіметі бұл соққыларды терроризммен күрестің бір бөлігі деп атады, ал тұрғындар түнде аспанның қызарып, жарылыс дыбыстары болғанын баяндады.
Трамп бұл әрекетті ИГИЛ мен ұқсас топтардың Нигериядағы зорлық-зомбылықтарымен күресу үшін жасалғанын мәлімдеді, соның ішінде христиандарға қарсы шабуылдар туралы өз талаптарын алға тартқан.