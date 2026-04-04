АҚШ кей елдерге АИТВ, безгек және туберкулезге қарсы дәрі жеткізуді тоқтатады
America First стратегиясы аясында АҚШ халықаралық ұйымдар арқылы дәрі жеткізуден бас тартып, жаңа жүйеге көшуді көздеп отыр.
АҚШ президенті Дональд Трамп әкімшілігі ең кедей елдерге АИТВ, безгек және туберкулезді емдеуге арналған дәрі-дәрмектерді орталықтандырылған түрде жеткізуді тоқтатуға ниетті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Oxu.Az мәліметінше, Мемлекеттік департамент Африканың 17 еліндегі және Гаитидегі қызметкерлерге бағдарламаны 2026 жылғы 30 мамырға дейін аяқтау туралы тапсырма жолдаған.
Бағдарлама операторының келісімшарты 30 қыркүйекте аяқталады және оны ұзарту жоспарланып отырған жоқ. АҚШ билігі жобаны тоқтатудың бірыңғай жоспарын ұсынбаған. Әрбір кеңсеге өз стратегиясын әзірлеу тапсырылған.
Бұл шешім қабылданғанға дейін 2027 жылғы қарашадан бастап жаңа жеткізу жүйесіне көшу мәселесі талқыланған. Алайда бұл мерзімдер шынайы емес деп бағаланып отыр. Себебі жетуі қиын өңірлерге медициналық тауарларды сатып алу бір жылға дейін уақыт алады, бірнеше аптада шешілмейді.
ЖИТС, туберкулез және безгекке қарсы күрес жөніндегі жаһандық қор бұл мәселеге қатысты түсініктеме беруден бас тартты. Мемлекеттік департамент келіссөздер туралы сұраққа жауап бермеді, бірақ өндірушілерден препараттарды ең төмен бағамен сатып алу үшін ресурстарды біріктіру тетіктерін қолдану жоспары бар екенін мәлімдеді.
Жеткізілімді тоқтату 2025 жылғы қыркүйекте таныстырылған America First Global Health Strategy аясындағы реформаға байланысты. Құжат мемлекеттермен тікелей келісімдерге көшуді және халықаралық ұйымдар мен мердігерлер арқылы жұмыс істеуден бас тартуды көздейді.
