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  • АҚШ Кариб теңізінде есірткі саудасына қатысы бар деген күдікке ілінген қайыққа соққы жасады

АҚШ Кариб теңізінде есірткі саудасына қатысы бар деген күдікке ілінген қайыққа соққы жасады

Шабуыл салдарынан төрт адам қаза тапты.

20 Қыркүйек 2026, 10:51
АВТОР
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Report 20 Қыркүйек 2026, 10:51
20 Қыркүйек 2026, 10:51
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Фото: Report

АҚШ қарулы күштері Кариб теңізінде есірткі тасымалдауға пайдаланылған деген күдік бар қайыққа соққы жасады. Шабуыл салдарынан төрт адам қаза тапты.

АҚШ Қарулы күштерінің Оңтүстік қолбасшылығының мәліметінше, қайық Кариб теңізіндегі есірткі тасымалы бойынша қалыптасқан бағыттардың бірімен жүрген.

Америкалық қолбасшылықтың хабарлауынша, барлау қызметтерінде қайықтың есірткіні заңсыз тасымалдауға қатысы бары туралы ақпарат болған.

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