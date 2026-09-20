АҚШ Кариб теңізінде есірткі саудасына қатысы бар деген күдікке ілінген қайыққа соққы жасады
Шабуыл салдарынан төрт адам қаза тапты.
20 Қыркүйек 2026, 10:51
БӨЛІСУ
20 Қыркүйек 2026, 10:5120 Қыркүйек 2026, 10:51
81Фото: Report
АҚШ қарулы күштері Кариб теңізінде есірткі тасымалдауға пайдаланылған деген күдік бар қайыққа соққы жасады. Шабуыл салдарынан төрт адам қаза тапты.
АҚШ Қарулы күштерінің Оңтүстік қолбасшылығының мәліметінше, қайық Кариб теңізіндегі есірткі тасымалы бойынша қалыптасқан бағыттардың бірімен жүрген.
Америкалық қолбасшылықтың хабарлауынша, барлау қызметтерінде қайықтың есірткіні заңсыз тасымалдауға қатысы бары туралы ақпарат болған.
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