АҚШ, Израиль және Иран арасындағы соғыс әлемдік компанияларға 25 млрд доллар шығын әкелді
АҚШ пен Израильдің Иранға қарсы соғысы әлемдік бизнеске ауыр соққы болып тиді. Reuters агенттігінің талдауынша, қақтығыс салдарынан әлем компаниялары кемінде 25 миллиард доллар жоғалтқан. Бұл шығын көлемі әлі де өсіп жатыр.
Агенттік АҚШ, Еуропа және Азия биржаларында тіркелген компаниялардың мәлімдемелерін зерттеген. Сарапшылардың айтуынша, соғыс энергетика бағасының күрт өсуіне, жеткізу тізбегінің бұзылуына және сауда бағыттарының үзілуіне әкелген.
Ормуз бұғазы әлемдік саудаға әсер етті
Reuters мәліметінше, Иранның Ормуз бұғазын бақылауы халықаралық сауда жолдарына айтарлықтай қысым түсірген. Нәтижесінде көптеген компания:
- өндірісті қысқартуға,
- тауар бағасын көтеруге,
- шығынды азайту шараларын енгізуге мәжбүр болған.
Талдауға сәйкес, кемінде 279 компания соғыстың қаржылық салдарын азайту үшін арнайы шара қабылдағанын мәлімдеген.
Компаниялар дивиденд төлеуді тоқтатып жатыр
Кейбір компаниялар дивиденд төлеу мен акцияларды кері сатып алу бағдарламаларын уақытша тоқтатқан.
Бұдан бөлек:
- қызметкерлерді ақысыз демалысқа жіберу,
- жанармай үстемақысын енгізу,
- мемлекеттен шұғыл көмек сұрау жағдайлары көбейген.
Reuters бұл жағдайды COVID-19 пандемиясы мен Ресейдің Украинаға басып кіруінен кейінгі ең ауыр экономикалық соққылардың бірі деп бағалайды.
Бұл әлемдік қаржы дағдарысымен деңгейлес
Whirlpool компаниясының бас директоры Марк Битцер қазіргі ахуалды әлемдік қаржы дағдарысы кезеңімен салыстырды.
Өнеркәсіптегі қазіргі құлдырау деңгейі әлемдік қаржы дағдарысы кезіндегі жағдайға ұқсайды, тіпті кей рецессия кезеңдерінен де ауыр, – деді ол сарапшылармен кездесуде.
Компания осыдан кейін жылдық болжамын екі есеге төмендетіп, дивиденд төлеуді тоқтатқан.
Сарапшылар инфляция күшейеді деп болжайды
Экономистердің айтуынша, әлемдік өсімнің баяулауы компаниялардың табыстылығына әсер етеді. Бағаның тұрақты өсуі инфляцияны күшейтіп, тұтынушылар сенімін әлсіретуі мүмкін.
Сарапшылардың пікірінше, қазіргі геосаяси дағдарыс ұзаққа созылса, әлемдік экономикаға қысым одан әрі арта түсуі ықтимал.
