АҚШ Иранның зымыран бағдарламасына қатысы бар 32 жеке тұлға мен компанияға санкция салды

Америка Құрама Штаттары Ираннан баллистикалық зымырандар мен пилотсыз ұшу аппараттарына (ПҰА) арналған компоненттерді сатып алуға қатысы бар Ираннан, БАӘ-ден, Қытайдан, Гонконгтан, Үндістаннан, Германиядан және Украинадан келген 32 жеке тұлға мен заңды тұлғаға қарсы санкциялар жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ Report-қа сілтеме жасай отырып.
АҚШ Қаржы министрлігінің мәліметінше, бұл шараларды Тегеранға қысымды күшейту саясатының бөлігі ретінде Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) қабылдады.
Иран халықаралық қаржы жүйелерін қаражатты жылыстату және ядролық және дәстүрлі қару-жараққа арналған технологияларды сатып алу үшін пайдаланады. Президент Дональд Трамптың нұсқауы бойынша біз Иранға қысымды күшейтіп жатырмыз және халықаралық қауымдастықтың БҰҰ санкцияларын қолдануын күтеміз, - деді АҚШ Қаржы министрлігінің терроризм және қаржылық барлау жөніндегі орынбасары Джон К. Херли.
Департамент бұл сатып алу желілерінің қызметі Таяу Шығыстағы АҚШ пен одақтас күштерге, сондай-ақ Қызыл теңіздегі кеме қатынасының қауіпсіздігіне қауіп төндіретінін атап өтті.
OFAC зымыран отыны прекурсорларын қоса алғанда, негізгі компоненттерді жеткізуді үзуге және схемаға қатысушылардың АҚШ қаржы жүйесіне қол жеткізуін шектеуге ниетті.
Бұл шара ядролық қаруды таратпау санкцияларының екінші кезеңін білдіреді, ол 2025 жылдың 27 қыркүйегінде халықаралық міндеттемелерді бұзғаны үшін енгізілген БҰҰ Иранға қарсы санкцияларын қалпына келтіруді қолдайды.