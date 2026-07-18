АҚШ Иранның екі провинциясына соққы жасады: қаза тапқандар бар
Иранның мәліметінше, Бушер мен Хормозган провинцияларына жасалған шабуылдардан кемінде жеті адам қаза тапқан.
Иран билігі АҚШ-тың елдің оңтүстігіндегі өңірлерге жаңа соққылар жасағанын мәлімдеді. Жергілікті ресми тұлғалардың хабарлауынша, шабуылдар Бушер және Хормозган провинцияларында тіркелген.
Al Jazeera мәліметінше, Бушер провинциясы әкімшілігі басшысының саяси және әлеуметтік мәселелер жөніндегі орынбасары Эхсан Джаханиян америкалық әскерилер Дашти уезіндегі ауданға, сондай-ақ Чогхадак қаласына соққы жасағанын хабарлады.
Оның айтуынша, Бушер провинциясындағы жарылыс салдарынан қаза тапқандар мен зардап шеккендер жоқ.
Сонымен қатар Хормозган провинциясының өкілі Ахмад Моради Tasnim агенттігіне соңғы екі түнде АҚШ-тың Иранның оңтүстігіне жасаған соққыларынан кемінде жеті адам қаза тапқанын мәлімдеді.
Оқиғаның басқа мән-жайы әзірге хабарланған жоқ.
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