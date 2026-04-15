АҚШ Иранмен келіссөздердің екінші кезеңін өткізуді қарастыруда
Иранның мемлекеттік БАҚ-тары келіссөздердің тағы бір кезеңін өткізу туралы шешім әлі қабылданған жоқ деп хабарлайды.
Вашингтон блокаданың күшеюіне байланысты Иранмен келіссөздердің екінші кезеңін өткізуді қарастыруда. Иранның ядролық бағдарламасы мен Ормуз бұғазы келіспеушіліктің негізгі салалары, деп хабарлайды BAQ.KZ CNN арнасына сілтеме жасай отырып.
Кемелерді бақылау деректеріне сәйкес, АҚШ блокадасының алғашқы толық күнінде Парсы шығанағы мен Оман шығанағындағы Иран порттарына іс жүзінде ешқандай кеме кірмейді немесе шықпайды.
Басылымның мәліметінше, АҚШ шенеуніктері келесі аптада атысты тоқтату туралы келісім мерзімі аяқталғанға дейін Иран билігімен екінші жеке кездесудің мүмкін күндері мен орындарын қарастыруда.
Кейінірек Парсы шығанағы мемлекеттерінің, Пәкістанның және Иранның өкілдері де АҚШ пен Иранның келіссөздер жүргізуші топтары осы аптаның соңында Пәкістанға оралуы мүмкін екенін мәлімдеді, дегенмен Иранның бір жоғары лауазымды дереккөзі әлі күнге дейін күн белгіленбегенін айтты.
CNN арнасының хабарлауынша, екі тарап та Иранда уран байытуды тоқтата тұруды ұсынған, бірақ әзірге мораторий мерзімі туралы келісімге келе алмады. АҚШ сонымен қатар Иранның негізгі уран байыту нысандарын бөлшектеу мен Ормуз бұғазын дереу ашуды талап етуде.
