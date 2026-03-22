АҚШ Иранмен бейбітшілік келіссөздерін жүргізу мүмкіндігін талқылай бастады – БАҚ
Вашингтон әкімшілігінің қызметкерлері Иранмен бейбітшілік келіссөздерін жүргізуге дайындық туралы пікірталастар бастады, деп хабарлайды BAQ.KZ Axios порталына сілтеме жасап.
Дереккөздер мәліметінше, «соғыс басталғаннан кейін үш аптадан кейін АҚШ президенті Дональд Трамптың әкімшілігі келесі кезеңді, сондай-ақ Иранмен бейбітшілік келіссөздері қалай жүргізілетінін алдын ала талқылауды бастады». АҚШ тарапынан келіссөздер екі-үш аптаға созылуы мүмкін, ал кеңесшілер дипломатиялық жұмысқа дайындықты бастап кетті.
Пікірталастарға АҚШ президентінің арнайы өкілі Стивен Уиткофф пен Трамптың күйеу баласы Джаред Кушнер қатысады. Соңғы күндері АҚШ пен Иран арасында тікелей байланыс болған жоқ, бірақ Египет, Катар және Ұлыбритания екі тарапқа хабарлама жіберді. Египет пен Катар АҚШ пен Израильге Иранның келіссөз жүргізуге мүдделі екенін, бірақ өте қатал шарттармен хабардар еткен. Ирандық талаптарға атысты тоқтату, болашақта соғыс қайта басталмайтынына кепілдік беру және өтемақы кіреді.
Порталдың хабарлауынша, АҚШ тұрғысынан соғысты тоқтату келісімдеріне мыналар кіруі мүмкін:
- Ормуз бұғазының ашылуы;
- Тегеранның зымыран бағдарламасын бес жыл бойы дамытпау;
- Уранды байытуды тоқтату;
- Натанзе, Исфахан және Фордо ядролық нысандарын пайдаланудан шығару;
- Иранда ядролық қару жасауға пайдалануға болатын жабдықтар мен центрифугаларды қадағалау;
- Аймақтағы елдер арасында зымыран санын мыңнан аспайтын деңгейде шектеу;
- Ливандағы шииттердің «Хезболла» ұйымын, Йемендегі «Ансар Алла» қозғалысын және Газа секторындағы ХАМАС ұйымын қолдауды тоқтату.
Axios дереккөздері АҚШ-тың Иранға өтемақы төлеуге дайын еместігін нақтылады. Сонымен қатар АҚШ Иранның мұздатылған активтерін қайтару мүмкіндігін талқылауға дайын.
