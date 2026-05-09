АҚШ Иранға қару жеткізген желіні әшкерелеп, бірнеше елге санкция салды

Санкция тізіміне Қытай, Беларусь, Иран, Гонконг және БАӘ-дегі компаниялар мен делдалдар енді.

АҚШ Иранның қорғаныс өнеркәсібіне қару-жарақ пен қажетті бөлшектерді сатып алуға қатысы бар деп есептелетін 10 компания мен жеке тұлғаға санкция енгізді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

АҚШ Қаржы министрлігінің сайтында жарияланған баспасөз хабарламасына сәйкес, шектеулер Қытай, Беларусь, Иран, Гонконг және Біріккен Араб Әмірліктеріндегі құрылымдар мен делдалдарға қатысты енгізілген.

Ведомство мәліметінше, санкциялар Иранның қару-жарақ пен дрон өндіруге қажетті жабдықтарды алу арналарының жолын кесуге бағытталған. Вашингтонның пайымдауынша, сөз халықаралық деңгейде ұйымдастырылған жеткізу желісі туралы болып отыр.

Тізімдегі жеке тұлғалардың арасында Беларусь азаматы Мохаммед Али Толибов бар. Ол Armory Alliance компаниясының бас директоры. АҚШ оны Беларусь арқылы Иранға қару сатып алумен ұзақ уақыт айналысқан делдалдардың бірі деп есептейді.

Сондай-ақ Беларусьте тұратын Иран азаматы Мохаммадмахди Малеки де санкция тізіміне енді. Ол Armory Alliance қызметімен байланысты деп көрсетілген.

Бұдан бөлек, санкциялық тізімге Қытай азаматы Ли Гэньпин де кірді. АҚШ дерегінше, ол Hitex Insulation Ningbo Company Limited компаниясындағы сату, сатып алу және қаржылық операцияларды үйлестіріп отырған.

