АҚШ Иранға қару жеткізген желіні әшкерелеп, бірнеше елге санкция салды
Санкция тізіміне Қытай, Беларусь, Иран, Гонконг және БАӘ-дегі компаниялар мен делдалдар енді.
АҚШ Иранның қорғаныс өнеркәсібіне қару-жарақ пен қажетті бөлшектерді сатып алуға қатысы бар деп есептелетін 10 компания мен жеке тұлғаға санкция енгізді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
АҚШ Қаржы министрлігінің сайтында жарияланған баспасөз хабарламасына сәйкес, шектеулер Қытай, Беларусь, Иран, Гонконг және Біріккен Араб Әмірліктеріндегі құрылымдар мен делдалдарға қатысты енгізілген.
Ведомство мәліметінше, санкциялар Иранның қару-жарақ пен дрон өндіруге қажетті жабдықтарды алу арналарының жолын кесуге бағытталған. Вашингтонның пайымдауынша, сөз халықаралық деңгейде ұйымдастырылған жеткізу желісі туралы болып отыр.
Тізімдегі жеке тұлғалардың арасында Беларусь азаматы Мохаммед Али Толибов бар. Ол Armory Alliance компаниясының бас директоры. АҚШ оны Беларусь арқылы Иранға қару сатып алумен ұзақ уақыт айналысқан делдалдардың бірі деп есептейді.
Сондай-ақ Беларусьте тұратын Иран азаматы Мохаммадмахди Малеки де санкция тізіміне енді. Ол Armory Alliance қызметімен байланысты деп көрсетілген.
Бұдан бөлек, санкциялық тізімге Қытай азаматы Ли Гэньпин де кірді. АҚШ дерегінше, ол Hitex Insulation Ningbo Company Limited компаниясындағы сату, сатып алу және қаржылық операцияларды үйлестіріп отырған.
Ең оқылған:
- Алматыда таңғажайып жағдай: Келіншек жүкті екенін босанатын күні ғана білген
- Қазақстанда ең төменгі жалақы қашан өсетіні белгілі болды
- "Бәйтерек" ескерткіші алдында әдепсіз қылық көрсеткен 19 жастағы жігіт ұсталды
- Қазақстан соғыс ардагерлеріне төлем көлемі бойынша ТМД-да көш бастап тұр
- Қостанай облысында полиция қызметкерлері жоғалған сегіз жастағы баланы жедел түрде тапты