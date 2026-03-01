АҚШ Иранға қарсы соққыларды заңды деп таныды

Бұл мәлімдеме АҚШ-тың халықаралық құқық негізінде өз қауіпсіздігін қорғау позициясын айқындайды.

Фото: Majid Asgaripour/Reuters

АҚШ-тың БҰҰ жанындағы Тұрақты өкілі Майк Уолц Тегеранның агрессиясына және американдық басшылыққа бағытталған шабуылдарға жауап ретінде Иранға соққы беруге құқылы екенін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.

Тіпті АҚШ президенті, Дональд Трампты өлтіру әрекеттері жасалды. Бұл тікелей ғана емес, делдалдар арқылы да жүзеге асырылды. АҚШ бұл қақтығысты бейбіт жолмен шешуге бар күшін салды, бірақ Иран бұл мүмкіндікті пайдаланбады, – деді дипломат.

Сонымен қатар Майк Уолц Израильмен келісім негізінде АҚШ «өз әскерлеріне, базаларына және одақтастарына төнетін қатерлерді жою үшін БҰҰ Жарғысының 51-бабына сәйкес заңды шаралар қабылдады» деп атап өтті.

