АҚШ Иранға қарсы соққыларды заңды деп таныды
Бұл мәлімдеме АҚШ-тың халықаралық құқық негізінде өз қауіпсіздігін қорғау позициясын айқындайды.
Бүгiн 2026, 05:24
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 05:24Бүгiн 2026, 05:24
72Фото: Majid Asgaripour/Reuters
АҚШ-тың БҰҰ жанындағы Тұрақты өкілі Майк Уолц Тегеранның агрессиясына және американдық басшылыққа бағытталған шабуылдарға жауап ретінде Иранға соққы беруге құқылы екенін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
Тіпті АҚШ президенті, Дональд Трампты өлтіру әрекеттері жасалды. Бұл тікелей ғана емес, делдалдар арқылы да жүзеге асырылды. АҚШ бұл қақтығысты бейбіт жолмен шешуге бар күшін салды, бірақ Иран бұл мүмкіндікті пайдаланбады, – деді дипломат.
Сонымен қатар Майк Уолц Израильмен келісім негізінде АҚШ «өз әскерлеріне, базаларына және одақтастарына төнетін қатерлерді жою үшін БҰҰ Жарғысының 51-бабына сәйкес заңды шаралар қабылдады» деп атап өтті.
Бұл мәлімдеме АҚШ-тың халықаралық құқық негізінде өз қауіпсіздігін қорғау позициясын айқындайды.
Ең оқылған:
- 1 наурыздан бастап не өзгереді?
- Щучинсктегі жарылыс: Астанаға жеткізілген бес науқастың да жағдайы ауыр
- «Газ баллондары бей-берекет тұратын»: Щучинскідегі жарылыс туралы жаңа деректер
- Тағы бір куәгер Щучинскідегі жарылыстың мән-жайын айтты
- Таразда әпкесінің көлігін айдап кеткен жасөспірім полициядан қашты