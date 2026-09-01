АҚШ Иранды тағы қыспаққа алды: Таяу Шығыстағы соғыс қашан аяқталады?
1 Қыркүйек 2026, 16:27
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1 Қыркүйек 2026, 16:271 Қыркүйек 2026, 16:27
114Фото: ©BAQ.KZ коллажы
SarapSoz-дің жаңа шығарылымында халықаралық қатынастар маманы Жансая Нұралымен АҚШ пен Иран арасындағы шиеленісті талқыладық.
Трамптың жаңа санкциялары Иранға қаншалықты әсер етеді? Тегеран Ормуз бұғазын жабуға бара ала ма? Мұнай бағасы 100 доллардан асуы мүмкін бе? Бұл жағдай Қазақстан үшін мүмкіндік пе, әлде тәуекел ме?
Осы сұрақтарға жаңа шығарылымда жауап іздедік.
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