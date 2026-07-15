АҚШ–Иран соғысы: Трамп не көздейді, Қазақстанға әсері қандай? 

Ормуздағы дағдарысың мұнай бағасына, теңгеге және Қазақстандағы инфляцияға әсері қандай?

15 Шілде 2026, 17:54
АВТОР
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©BAQ.KZ коллажы 15 Шілде 2026, 17:54
15 Шілде 2026, 17:54
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Фото: ©BAQ.KZ коллажы

Маусымдағы АҚШ–Иран келісімі бір айға жетпей бұзылды. Трамп әскери қысымды күшейтіп, Иран порттарын қоршауға алатынын мәлімдеді. Ал Тегеран АҚШ базалары мен Ормуздағы мұнай тасымалын қысым құралына айналдырып отыр.

Бұл жаңа келіссөзге жол аша ма, әлде соғысты ұзарта ма? Ормуздағы дағдарыс мұнай бағасына, теңгеге және Қазақстандағы инфляцияға қалай әсер етеді?

Осы сұрақтарды халықаралық қатынастар маманы Жансая Нұралымен талқыладық.

 

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