АҚШ грин-карта беруді тоқтатты

АҚШ Браун университетіндегі атыстан кейін грин-карта беруді уақытша тоқтатты. Бұл туралы АҚШ Ішкі қауіпсіздік министрі Кристи Ноем X әлеуметтік желісінде жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Айта кетейік, атыс ұйымдастырып, екі студентті өлтіріп, тоғызын жаралаған азамат - 48 жастағы Португалиядан келген мигрант Клаудио Мануэл Невеш Валенте. Ол 2017 жылы грин-карта бағдарламасы арқылы АҚШ-қа келген.
2017 жылы президент Трамп бұл бағдарламаны тоқтатуға тырысты. Себебі Нью-Йоркте DV1 бағдарламасы бойынша келген ИГИЛ террористі адамдарға жүк көлігімен шабуыл жасап, 8 адам қаза тапқан болатын. Президент Трамптың нұсқауы бойынша мен АҚШ азаматтық және иммиграциялық қызметіне DV1 бағдарламасын тоқтату туралы дереу бұйрық беремін. Осылайша бұл апатты бағдарлама ешбір америкалыққа зиян тигізбейтініне кепілдік беріледі, - деп жазды Ноем.
Грин-карта - шетел азаматына АҚШ-та тұрақты тұрғын мәртебесін беретін, сондай-ақ елде шексіз тұру мен жұмыс істеу құқығын қамтамасыз ететін құжат.
Diversity Visa (DV) бағдарламасы 1990 жылдары басталған және АҚШ-қа аз иммиграциясы бар елдердің азаматтарына жыл сайын 55 мыңға дейін виза алуға мүмкіндік береді. Виза иегерлері әлем бойынша өткізілетін лотерея арқылы кездейсоқ таңдалады. Жыл сайын миллиондаған адам визаның ойынына қатысады.
Дегенмен, жеңіске жету автоматты түрде визаны алу мүмкіндігін қарастырмайды. Тағы бір шарты өтініш берушілердің орта білім деңгейі болуы немесе АҚШ-та жұмыс істегісі келетін салада екі жылдық жұмыс тәжірибесі болуы тиіс. Сонымен қатар, өтініш берушілермен сұхбат жүргізіліп, тексеру өткізіледі. Тек содан кейін ғана оларға грин-карта беріледі.