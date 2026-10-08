АҚШ әуежайында екі ұшақ соқтығысты
АҚШ-тың Федералдық авиация басқармасы (FAA) оқиғаға байланысты тергеу жұмыстарын бастады.
8 Қазан 2026, 04:50
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8 Қазан 2026, 04:508 Қазан 2026, 04:50
192Фото: pexels.com
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