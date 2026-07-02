АҚШ әскери тікұшағы Араб теңізіне апатты жағдайда қонды
Ведомствоның хабарлауынша, бортта төрт экипаж мүшесі болған.
АҚШ Әскери-теңіз күштеріне тиесілі MH-60S Sea Hawk әскери тікұшағы Араб теңізіне шұғыл қонуға мәжбүр болды. Оқиға салдарынан экипаж мүшелерінің бірі із-түзсіз жоғалып, оны іздеу жұмыстары жалғасып жатыр.
АҚШ Әскери-теңіз күштері Орталық қолбасшылығының мәліметінше, тікұшақ USS George H. W. Bush әуе тасымалдаушы кемесіне бекітілген.
Ведомствоның хабарлауынша, бортта төрт экипаж мүшесі болған. Олардың үшеуі дер кезінде құтқарылып, әуе тасымалдаушы кемеге жеткізілген. Дәрігерлер олардың жағдайын тұрақты деп бағалап отыр.
Әскери-теңіз күштері оқиғаға қарсылас тараптың шабуылы немесе өзге де дұшпандық әрекеттер себеп болды деген белгілердің жоқ екенін мәлімдеді.
Қазіргі уақытта жоғалған төртінші экипаж мүшесін іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар, тікұшақтың Араб теңізіне шұғыл қонуына не себеп болғанын анықтау үшін арнайы тергеу басталды.
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