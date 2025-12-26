АҚШ Африканың халық ең тығыз орналасқан аумақтарына "өлімге әкелетін соққы" жасады

AҚШ президенті Дональд Трамп америкалық әскери күштер Нигерияның солтүстік-батысындағы ДАИШ террористеріне қарсы "өлімге әкелетін соққы" жасағанын жариялады. Ақ үй басшысы бұл туралы жұма, 26 желтоқсанда Truth Social әлеуметтік медиа платформасында жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бүгін кешке, Бас қолбасшы ретінде менің нұсқауыммен, Америка Құрама Штаттары Нигерияның солтүстік-батысындағы ДАИШ террористеріне қарсы қуатты және өлімге әкелетін соққы жасады, олар жылдар бойы, тіпті ғасырларда болмаған ауқымда, негізінен бейкүнә христиандарды, ұзақ және қатыгездікпен өлтіріп келеді, - делінген мәлімдемеде.
Мен бұған дейін бұл террористерге христиандарды қыруды тоқтатпаса, олар үлкен құн төлейтінін ескерткенмін, ал бүгін кешке бұл болды... Біздің еліміз радикалды ислам терроризмінің өркендеуіне жол бермейді, - деді Трамп.
АҚШ Африка қолбасшылығы Нигериядағы террористік нысандарға жасалған соққыны растады. Reuters агенттігінің хабарлауынша, шабуыл Сокото штатында болды. "Бірнеше террорист" өлтірілді.
Нигерия билігі соққылардың "терроризм қаупіне қарсы тұру үшін" жасалғанын растады. Сонымен қатар, Пентагон хатшысы Пит Хегсет террористерге қарсы жаңа әрекеттер туралы жариялады.
Президент өткен айда анық айтты: Нигерияда (және басқа жерлерде) бейкүнә христиандарды өлтіру тоқтатылуы керек. Қорғаныс министрлігі әрқашан дайын және ДАИШ бүгін кешке, Рождество күні бұған үйренді. Тағы да көп нәрсе болады, - деп жазды қорғаныс министрі X әлеуметтік желісінде.
Қараша айында Трамп Батыс Африка үкіметінің ешқандай қорғанысы жоқ деп саналатын террористермен күресу үшін Нигерияға әскер жіберуді немесе ел аумағына әуе шабуылдарын жасауды жоққа шығармады.
Қазан айында АҚШ сенаторы Тед Круз Нигерия үкіметін христиандарды өлтіруді ақтады деп айыптап, Африканың ең халқы көп еліндегі исламшыл топтар 2009 жылдан бері 50 000 христианды өлтірді деп мәлімдеді.
Трамптың сөздеріне жауап ретінде Нигерия президентінің кеңсесі 2025 жылы террористердің қолынан 1800-ден аз нигериялық қаза табатынын, бұл 2015 жылғы көрсеткіштің бестен бір бөлігін құрайтынын атап өтті.