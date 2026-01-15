АҚШ 75 елдің азаматтарына виза беруді тоқтатты

Шектеулер енгізілген елдердің тізіміне Ресей, Сомали, Ауғанстан, Бразилия, Иран, Ирак, Мысыр, Тайланд, Йемен, Нигерия және басқалары да кіреді. Бұл реттегі шектеу иммиграциялық емес визаларға қолданылмайды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
LIVE 5 News мемлекеттік департамент баспасөз хатшысының орынбасары Томми Пиготт әлеуметтік жәрдемақы алудан үмітті шетелдіктердің елге кіруіне жол бермеу үшін виза бойынша үзіліс жарияланғанын мәлімдеді деп хабарлайды.
Аталған 75 елмен арада көші-қон тоқтатылады, себебі мемлекеттік департамент әлеуметтік төлемдер мен жеңілдіктерді пайдаланатын шетелдік азаматтардың елге кіруіне жол бермеу үшін иммиграциялық процедураларға қайта бағалау жүргізетін болады, – деп атап өтті Пиготт.