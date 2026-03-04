АҚШ 20-дан астам ирандық кемені жойғанын мәлімдеді

Оқиғаның мән-жайы мен зардап шеккендер саны нақтыланып жатыр.

АҚШ 20-дан астам ирандық кемені құлатты немесе суға батырды. Бұл туралы АҚШ Қарулы Күштерінің Орталық қолбасшылығы мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.

Мәлімдеме Пит Хегсет Үнді мұхитында америкалық сүңгуір қайық торпеда арқылы Иранның әскери кемесін суға батырғанын мәлімдегеннен кейін жарияланды.

Ал BBC дерегінше, Шри-Ланка билігі 32 адамның құтқарылғанын растаған. Шенеуніктердің бірі «Iris Dena» кемесінде 80 адамның денесі табылғанын айтқан.

