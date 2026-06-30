Ерлан Қарин жаңа лауазымға тағайындалды
Президент Жарлығымен маңызды тағайындау жасалды. Ерлан Қариннің жаңа қызметі қандай міндеттерді қамтиды?
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жарлығымен Ерлан Тынымбайұлы Қарин Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Басшысының бірінші орынбасары болып тағайындалды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Жарлыққа сәйкес, Ерлан Қарин бұрын атқарған Мемлекеттік кеңесші лауазымынан босатылды, - делінген Ақорданың хабарламасында.
Ерлан Қарин 2022 жылдың маусым айынан бері Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кеңесшісі қызметін атқарып келді. Оған дейін Президенттің көмекшісі, Президенттің саяси мәселелер жөніндегі көмекшісі, Президент кеңесшісі, сондай-ақ Президент жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының директоры және «Қазақстан» республикалық телерадиокорпорациясы басқармасының төрағасы қызметтерін атқарған.
Ерлан Тынымбайұлы 1976 жылы дүниеге келген. Ақтөбе мемлекеттік университетін және әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің аспирантурасын тәмамдаған. Саяси ғылымдардың кандидаты. Еңбек жолында мемлекеттік басқару, ішкі саясат, стратегиялық зерттеулер және бұқаралық ақпарат құралдары салаларында түрлі басшылық қызметтерде болды.
Президент Әкімшілігі Басшысының бірінші орынбасары лауазымында Ерлан Қарин Мемлекет басшысының саяси бағытын іске асыруға, ішкі саясатты үйлестіруге және Президент Әкімшілігінің қызметін ұйымдастыруға қатысты негізгі бағыттар бойынша жұмыс жүргізеді.
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