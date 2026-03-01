  • Мұқаба
Тоқаев Иордания королі ІІ Абдаллаға хат жолдады.

Бүгiн 2026, 15:20
Фото: ©BAQ.KZ архиві/ Арман Мухатов

Осы орайда Қасым-Жомарт Тоқаев Иордания королі ІІ Абдаллаға хат жолдап, Қазақстан қазіргідей сын сағатында бауырлас иордан халқына қолдау мен тілектестік білдіретінін жеткізді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.

Президент ахуалдың ушығуына әкелуі мүмкін іс-қимылдардан бас тартуға шақырып, кез келген халықаралық қақтығыс дипломатиялық тәсілдер арқылы шешілуі қажет екенін тағы да атап өтті.

