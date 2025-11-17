Ақмолалық ер адам өз ауласынан өлі күйінде табылды

Ақмола облысының Біржан-Сал ауданындағы Бұланды ауылында 55 жастағы ер адам үсіп қайтыс болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Облыстық полиция департаментінің мәліметінше, оқиға түнгі уақытта болған.
Тексеру кезінде марқұмның денесінен зорлық белгілері табылған жоқ. Полиция оның жеке басын дереу анықтады: ер адам жалғыз тұрған, өлі денесі өз ауласынан табылған.
Сот-медициналық сараптама оның өлімінің нақты себебі – үсік екенін көрсетті. Қазір оқиғаның мән-жайын анықтауға бағытталған тексеру жүріп жатыр, нәтижесі бойынша процессуалдық шешім қабылданады.
Полиция тұрғындарды күз-қыс мезгілінде суықтан болатын қауіпке ерекше мән беруге шақырды. Құқық қорғаушылардың айтуынша, суықта ұзақ жүру, әсіресе түнгі уақытта, жоғары тәуекел тудырады.