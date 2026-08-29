Ақмолада ер адам пойыз астына түсіп, ауыр жарақат алды
Алдын ала мәлімет бойынша, оқиға вагон қозғала бастаған кезде болған.
29 Тамыз 2026, 19:48
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29 Тамыз 2026, 19:4829 Тамыз 2026, 19:48
157Фото: ҚТЖ
Алдын ала мәлімет бойынша, оқиға вагон қозғала бастаған кезде болған. Зардап шегушінің екі қолы ауыр жарақаттанып, көп қан жоғалтқан. Ол Есіл аудандық ауруханасына жеткізілді.
Полиция ер адамның жергілікті тұрғын емес, көрші өңірден іссапармен келгенін анықтады. Оның теміржол құрамының маңында не себепті жүргені әзірге белгісіз.
Оқиғаға қатысты Көкшетау станциясындағы көліктегі полиция бөлімі қылмыстық іс қозғады. Қазір тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Іс теміржол көлігін пайдалану қауіпсіздігі талаптарын бұзу фактісі бойынша тергелуде.
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