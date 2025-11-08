Ақмола және Павлодар облыстарында ауа райының қолайсыздығына байланысты жол жабылды

8 қараша күні сағат 14:00-ден бастап Ақмола және Павлодар облыстарында республикалық маңызы бар бірқатар автожол учаскелерінде барлық көлік түріне қозғалысқа шектеу енгізілді, деп хабарлайды BAQ.KZ "ҚазАвтоЖолға" сілтеме жасап.
Шектеу ауа райының нашарлауына – қар, боран және көру мүмкіндігінің төмендеуіне байланысты қойылған.
Ақмола облысында қозғалыс "Астана–Шідерті–Павлодар–Успенка–РФ шекарасы" автожолының 16-200 шақырымдар аралығында, яғни Астанадан Павлодар облысының шекарасына дейін тоқтатылды.
Павлодар облысында "Астана–Ерейментау–Шідерт" жолының 200-254 шақырымдарында, Ақмола облысының шекарасынан Шідерті кентіне дейінгі бөлігінде көлік қозғалысы уақытша жабық.
Жолдың барлық көлік түрі үшін қайта ашылуы алдын ала болжам бойынша 2025 жылғы 9 қараша күні сағат 08:00-де жоспарланып отыр.
Жүргізушілерге жолдың жай-күйіне қатысты жедел ақпарат алу үшін тәулік бойы жұмыс істейтін 1403 колл-орталығына хабарласу ұсынылады.