Ақмола облысында жеті көлік соқтығысып, бір адам қаза тапты

Ақмола облысындағы Астана – Ерейментау – Шідерті тас жолының 94–95 шақырымында жеті көліктің қатысуымен жол-көлік оқиғасы тіркелді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Полицияның мәліметінше, соқтығысқан көліктер Павлодар бағытына қарай қозғалып келе жатқан.
Алдын ала деректер бойынша, жол-көлік оқиғасы салдарынан әртүрлі дене жарақатын алған екі адам медициналық мекемеге жеткізілді. Бір жолаушы оқиға орнында көз жұмды, – деп мәлімдеді Ақмола облысының полиция департаменті.
Қазіргі уақытта аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр.
Полиция департаменті осындай оқиғалардың алдын алу үшін жол қозғалысына қатысушыларды жылдамдық режимін сақтауға, әсіресе көлік қозғалысы тығыз учаскелерде мұқият болуға, сондай-ақ көліктердің техникалық жағдайын қадағалауға шақырады.