Ақмола облысында жастар арасындағы қылмыстың алдын алу шаралары күшейтілді
Көкшетауда кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында рейдтер өтуде.
Көкшетау қаласында кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған «Zhastarmen» жобасы іске асырылуда.
Көкшетау қаласының прокуратурасы «Zhastarmen» жобасы аясында Полиция басқармасымен бірлесіп кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың, оның ішінде есірткі заттары заңсыз айналымына байланысты қылмыстардың алдын алуға бағытталған рейдтік іс-шаралар жүргізілуде.
Аталған іс-шаралар барысында кәмелетке толмағандардың ойын-сауық мекемелерінде болған фактілері анықталып, олар бойынша қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес тиісті шаралар қабылданды. Өткізілетін іс-шаралардың негізгі мақсаты – балалар мен жасөспірімдердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сондай-ақ олардың құқықтарын қорғау және заңға бағынатын мінез-құлықты қалыптастыру, - деп хабарлады Ақмола облысы прокуратурасының баспасөз қызметі.
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