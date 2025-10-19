Ақмола облысында қоғамдық тәртіп пен жол қауіпсіздігіне бақылау күшейтілді

Ақмола облысында, әсіресе Көкшетау қаласында полиция қызметкерлері қоғамдық тәртіп пен жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын күшейтті. Бұл жұмыстар өңірлік полиция департаменті басшылығының тапсырмасы аясында жүргізілуде, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Арнайы профилактикалық рейдтер кезінде тәртіп сақшылары ойын-сауық орындарында қауіпсіздік талаптарының орындалуын, сонымен қатар жүргізушілердің жол қозғалысы ережелерін сақтауын қатаң бақылауға алды.
Полиция департаменті азаматтарды заң мен қоғамдық тәртіпті қатаң сақтауға және қауіпсіздік шараларына жауапкершілікпен қарауға шақырады.