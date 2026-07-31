Ақмола облысында өзенге секірген 20 жастағы жігіттің мәйіті табылды
Қайғылы оқиға 30 шілде күні Есіл ауданына қарасты Қалашы ауылының маңында болған.
31 Шілде 2026, 22:35
БӨЛІСУ
31 Шілде 2026, 22:3531 Шілде 2026, 22:35
162Фото: unsplash.com
Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, Солтүстік Қазақстан облысының 20 жастағы тұрғыны биік жардан өзенге секірген. Алдын ала болжам бойынша, ол суға түскен кезде басын су астындағы тасқа соғып, есінен танып қалған. Кейін денесін өзен ағысы алып кеткен.
Іздестіру жұмыстары оқиға болған күні басталған. Алайда өзеннің қатты ағысы сүңгуірлердің жұмысына кедергі келтірген.
Марқұмның денесі бүгін суға кеткен жерден шамамен 200–250 метр төмен жерден табылып, жағаға шығарылды.
Ең оқылған:
- Мектеп формасына қатысты маңызды мәлімдеме жарияланды
- +44°C дейін ыстық: Синоптиктер ескерту жасады
- Жүк пойызы төрт адамды басып кетті: Сот теміржолдың үш қызметкеріне үкім шығарды
- Санаулы секунд: Ақтауда 10-қабаттың терезе жақтауында тұрған бала құтқарылды
- Украина дрондары Ресейдегі Wildberries қоймаларын тағы атқылады