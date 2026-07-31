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  • Ақмола облысында өзенге секірген 20 жастағы жігіттің мәйіті табылды

Ақмола облысында өзенге секірген 20 жастағы жігіттің мәйіті табылды

Қайғылы оқиға 30 шілде күні Есіл ауданына қарасты Қалашы ауылының маңында болған.

31 Шілде 2026, 22:35
АВТОР
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unsplash.com 31 Шілде 2026, 22:35
31 Шілде 2026, 22:35
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Фото: unsplash.com

 

 
Ақмола облысында Есіл өзеніне секіріп, қаза тапқан 20 жастағы жігіттің мәйіті табылды.

Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, Солтүстік Қазақстан облысының 20 жастағы тұрғыны биік жардан өзенге секірген. Алдын ала болжам бойынша, ол суға түскен кезде басын су астындағы тасқа соғып, есінен танып қалған. Кейін денесін өзен ағысы алып кеткен.

Іздестіру жұмыстары оқиға болған күні басталған. Алайда өзеннің қатты ағысы сүңгуірлердің жұмысына кедергі келтірген.

Марқұмның денесі бүгін суға кеткен жерден шамамен 200–250 метр төмен жерден табылып, жағаға шығарылды.

 

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