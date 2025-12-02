Ақмола облысында оқушыларды көлік қағып кетті

Ақмола облысында жаяу жүргіншілер өткелінде екі оқушыны көлік қағып кетті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жарақат алған 5 және 15 жастағы екі қыз ауруханаға жатқызылды. Оқиға Ақмола облысының Целиноград ауданында болған.
Облыстық Полиция департаменті мәліметінше, 1 желтоқсанда жүргізуші "Ниссан Премьера" автокөлігімен Қоянды кентінде жүріп келе жатып, жаяу жүргіншілер жолымен өтіп бара жатқан 2 кәмелетке толмаған баланы соғып кеткен.
Зардап шеккендер ауруханаға жатқызылды. Аталған факт бойынша полиция тергеу жүргізіп жатыр, - деп хабарлады полициядан.