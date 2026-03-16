Ақмола облысында ит әйелді талап тастады
Ит иесі әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
Бүгiн 2026, 11:02
БӨЛІСУ
154
Ақмола облысының Қосшы қаласында ит әйелді талап тастады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Оқиғаның видеосы әлеуметтік желіде тарады. Видеода ит талаған әйел үй иесін таба алмай тұрғанын айтады.
Аталған дерек Қосшы қалалық полиция бөлімінде тіркелді. Ит иесі жануарларға жауапкершілікпен қарау заңнамасын, атап айтқанда үй жануарларын асырау және серуендету ережелерін бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды, деп хабарлады Ақмола облысының ПД баспасөз қызметі.
Еске салайық, бұған дейін Алматыдағы Қарасай ауданында он шақты ит тағы бір әйелді талаған болатын.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ең оқылған:
- Шетелдік сарапшы Қазақстаннан не үйренуге болатынын айтты
- Нұрсұлтан Назарбаев №228 сайлау учаскесінде дауыс берді
- Қызға үйленуге ұсыныс жасалып, азаматтарға сыйлық таратылды: Сайлау учаскесінде қандай қызық болды?
- +17°С-қа дейін жылынады: алдағы үш күнде ауа райы күрт өзгереді
- Түркия Жоғарғы сайлау кеңесінің төрағасы: Сайлау учаскелерінде халықтың қызығушылығы жоғары екенін байқадық