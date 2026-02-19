Тірідей талаған: Қарасай ауданында он шақты ит әйелге тап берді
Алматы облысында он шақты ит әйелге шабуыл жасап, талап тастай жаздады.
Алматы облысының Қарасай ауданында он шақты ит 52 жастағы әйелге шабуыл жасап, оны талап тастай жаздады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Болған оқиға бойынша қылмыстық іс тіркеліп, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде.
Оқиғаның видеосы әлеуметтік желілерде тарады. Бейнежазбада он шақты ит әйелге тап беріп, оны қалай талап жатқаны көрінеді.
Полицияның мәліметінше, оқиға орнында құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен жергілікті атқарушы орган өкілдері жұмыс істеп жатыр. Зардап шегушіге қажетті медициналық көмек көрсетілді.
Жедел-іздестіру шаралары барысында иттердің 60 жастағы иесі анықталды. Сонымен қатар, ол қоғамдық тәртіпті бұзғаны үшін заңда белгіленген тәртіппен жауапкершілікке тартылды.
Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайы анықталып, процессуалдық тексеріс жүріп жатыр.
Еске салайық, бұған дейін Павлодарда 14 жастағы мектеп оқушысы көшеде итін қорғап, бейтаныс әйелдің шабуылына ұшыраған болатын.
Сондай-ақ, Алматыда итті көлікке шынжырмен байлап, өлімші етіп сүйреткендердің видеосы тараған.
