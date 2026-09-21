Степногорск қаласының әкімі болып 2024 жылғы 13 қарашада тағайындалған. 

Достанбек Есжанов 1982 жылы 17 наурызда Ақмола облысы Есіл ауданы Есіл қаласында дүниеге келген 

Еңбек жолын 2006 жылы Ақмола облысы Есіл ауданы әкімі аппаратының ұйымдастыру-кадр жұмысы бөлімінің бас маманы болып бастаған. Аудан әкімі болып 2024 жылғы желтоқсанда тағайындалған. 

Еске сала кетейік, бұған дейін Қайрат Шайжанов Жезқазған әкімі қызметін аяқтағанын мәлімдеді. Ол қала тұрғындарына алғысын айтып, бұл шешімге қатысты жүрекжарды сөзін жеткізді.

Сондай-ақ, Ұлытау облысының әкімі Есет Байкен Жезқазғанның жаңа әкімін таныстырды. Қала басшылығына бұған дейін Сәтбаевты басқарған маман келді. Бұдан былай облыс орталығын Мұрат Ерболатұлы Бөрібаев басқарады.

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